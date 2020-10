Inter, solo 8 giocatori per Conte. La pausa fondamentale per reinserire un giocatore importante

Settimana complicata per Conte che dovrà fare a meno di 16 giocatori, in ritiro con la Nazionale. L’Inter si ritroverà oggi, ma il tecnico avrà a disposizione solo 8 giocatori.

“Saranno dieci giorni di apnea per Conte, cominciati nel peggiore dei modi. Gli impegni delle nazionali sono sempre un momento delicato per i club e quest’anno – causa Covid – lo stato di agitazione sarà più vicino alla soglia d’allarme in casa Inter. Oggi pomeriggio, alla ripresa degli allenamenti ad Appiano Gentile, saranno otto i giocatori di prima squadra a disposizione del tecnico salentino, tra cui tre portieri. La pausa potrebbe servire a riavvolgere il nastro con Nainggolan, inserito in lista Champions: fino a mercoledì si allenerà con Handanovic, Radu, Padelli, Ranocchia, Darmian, Gagliardini e Young”, spiega La Gazzetta dello Sport.