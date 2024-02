Questa sera a San Siro arriva l'Atalanta di Gasperini per il recupero di campionato, il tecnico dell'Inter Inzaghi non vuole passi falsi e tiene alta la tensione. Vincere sarebbe importante per aumentare il distacco dalle inseguitrici e avvicinare l'obiettivo.

"Match-point forse è troppo, ma neanche tanto, se è vero che mai nella storia della Serie A una squadra in vantaggio di 12 punti a 12 giornate dal termine è riuscita a perdere lo scudetto. E non sembra in grado di farlo questa Inter che, in base alle classifiche comparate dei 5 campionati top, sta dominando l’Europa. Non c’è una sola squadra che abbia raccolto più punti (66), più vittorie (18), più gol (63) e ne abbia subiti meno (12) dei nerazzurri che non perdono in campionato dal 27 settembre (Sassuolo) e vengono da 7 vittorie di fila, con un poker di reti nelle ultime 3", riporta La Gazzetta dello Sport.