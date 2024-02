Dopo solo un anno in Inghilterra ha deciso di tornare in Italia e ha scelto l'Atalanta anche se su di lui c'era l'Inter. Alla fine Scamacca è approdato a Bergamo e la società nerazzurra con i soldi che non ha investito su di lui ha preso Pavard. L'annata non sta andando come forse ci si aspettava da lui tanto che Gasperini, alla vigilia della sfida contro la formazione di Inzaghi, lo ha un po' pungolato magari per spronarlo.