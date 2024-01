Inter, colpo in attacco a gennaio? “Le intenzioni del club. Se esce Sensi…”

Nel suo editoriale sul sito di Sportitalia, l’esperto di mercato Gianluigi Longari ha parlato anche delle strategie dell’Inter. Ecco quanto evidenziato dal giornalista sul possibile innesto in attacco, ma non soltanto: “E poi c'è l'Inter, che in campionato guarda momentaneamente tutte le contendenti dall'alto, e che conscia del proprio potenziale sembra intenzionata a non procedere in alcuna maniera sul mercato per non intaccare gli equilibri raggiunti dal gruppo di Simone Inzaghi.