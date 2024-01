TS – Sensi-Leicester, è quasi fatta. “Mercato Inter, il club ora ritiene che…”

Stefano Sensi è sempre più vicino a dire addio all' Inter e a Milano con 6 mesi di anticipo rispetto alla scadenza del contratto. È quasi fatta per la cessione del centrocampista ex Sassuolo, secondo quanto evidenziato oggi da Tuttosport. "L’Inter vuole cedere Stefano Sensi . Il Leicester vuole acquistare il calciatore. Il ragazzo sarebbe felice di vivere un’esperienza all’estero. Il puzzle per il trasferimento del centrocampista in Inghilterra sta per completarsi.

I nerazzurri aspettano l’offerta concreta da parte delle “Foxes” per salutare definitivamente l’ex Sassuolo. Qualora però Enzo Maresca, oggi manager del team britannico, non offrisse i due-tre milioni di euro richiesti dal club per l’atleta, ecco che Sensi non si muoverebbe più da Milano e concluderebbe così la stagione con i vice campioni d’Europa. Tuttavia, proprio per l’apprezzamento verso il giocatore da parte dell’ex Juventus e Palermo, la sensazione è che si tratti di giorni, forse di ore, prima che il centrocampista di Urbino faccia ufficialmente le valigie, prenda il passaporto e si imbarchi su un volo di sola andata per l’Inghilterra. Quella di Sensi, a parte le possibili operazioni minori, potrebbe essere l’ultima trattativa di un certo spessore in casa nerazzurra. All’Inter ritengono il mercato chiuso, anche se, visti i prossimi impegni e le eventuali opportunità del mercato, a prescindere da Sanchez, nulla può essere escluso al 100% sino all’1 di febbraio", si legge.