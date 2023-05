GdS – Inter, Inzaghi sta cambiando la sua comunicazione: ora non fa più cenno…

Simone Inzaghi sa bene cosa è mancato all'Inter e lui stesso per superare il confronto con il recente passato. Ma la sua squadra è tornata a marciare e ora vuole togliersi grosse soddisfazioni. Si legge sulla Gazzetta dello Sport: "In questo 2023 mai l’Inter aveva allineato 3 vittorie. E’ qui che più deve crescere Inzaghi, nella capacità di motivare la squadra anche in dimesse domeniche di campionato, come a Conte riusciva quasi sempre. E come è riuscito a Spalletti. Con 11 sconfitte non si vincono gli scudetti".