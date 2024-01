Inter, Inzaghi ritrova gli esterni titolari in attesa di Buchanan. Dumfries ok, Dimarco…

"Il nerazzurro - fresco di rinnovo fino al 2027 - non aveva mai cominciato così bene una stagione e ormai si è confermato come uno dei migliori interpreti del ruolo a livello internazionale. Dall’altra parte Dumfries aveva accusato un calo prima di fermarsi, ma era partito con il gas aperto inanellando 2 reti e 4 assist per scacciare i fantasmi della passata stagione. Sarà in questo contesto che verrà inserito Buchanan, dando a Inzaghi quella possibilità che non ha mai avuto da inizio settembre in poi, ossia di avere una doppia alternativa all’olandese sulla destra".