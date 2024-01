Inter, Inzaghi ‘Mr finali’: mago nelle sfide senza un domani, numeri da urlo. Ora lo Scudetto

Inzaghi ha sempre preparato alla grande quelle sfide e le sue squadre, Inter o Lazio, sono sempre state sul pezzo.

“La peculiarità di Inzaghi nel suo profilo di allenatore. È un mago nelle sfide da dentro o fuori, quelle senza un domani: sempre l’atteggiamento giusto in campo, e sempre le giuste motivazioni trasmesse ai suoi giocatori”.

Ora nel mirino c’è lo Scudetto, non un sogno ma l’obiettivo concreto e il principale per l’Inter e per Inzaghi.

“il tricolore è anche ciò che manca a Inzaghi per coronare in via definitiva la sua carriera”.

