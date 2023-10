Inter, per Inzaghi tre pilastri sono intoccabili. Rotazioni per molti, ma non per tutti

Lautaro e Mkhitaryan invece le hanno giocate tutte, entrando a gara in corso soltanto a Salerno. Fin qui a loro tre, per motivi ben precisi, Inzaghi ha deciso di non rinunciarci quasi mai, eccezion fatta per le scelte forzate imposte dai ritmi di un calendario asfissiante, e individuando in questo tris d’assi le fondamenta di un gruppo che ambisce alla seconda stella e a fare strada il più possibile in Europa", analizza il Corriere dello Sport.

"In attacco l’uomo a cui vengono chiesti gli straordinari è Lautaro, soprattutto in un avvio di stagione caratterizzato dall’infortunio di Arnautovic e dalla partenza con il freno a mano di Sanchez, sbloccatosi proprio martedì sera a San Siro. Il Toro è il più impiegato di tutta la rosa, le 250 presenze in nerazzurro toccate contro gli austriaci ne fanno ancora di più il leader totale e anche lui - come Calhanoglu e Mkhitaryan - si prepara all’ennesima maglia da titolare, quella di domenica nella sfida di cartello contro la Roma. Il centravanti ha segnato in carriera soltanto una volta contro i giallorossi (in casa nel 3-1 di due stagioni fa) e si prepara a ricomporre la coppia ben affiatata con Thuram", aggiunge il quotidiano.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Inter senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con FC Inter 1908 per scoprire tutte le news di giornata sui nerazzurri in campionato e in Europa.