Inter, Inzaghi ha confermato una cosa. Futuro, la situazione. Zhang gli ha scritto…

"Nel suo viaggio nerazzurro, compiuto dannatamente controvento in questo ultimo tratto di navigazione, Simone Inzaghi sta lottando con tenacia e orgoglio ammirevoli. Ce ne vogliono in dosi massicce nella strana posizione in cui si trova: mentre scrive la storia in Europa, vuole rovesciare il destino anche in Italia. Le mosse azzeccate dal tecnico anche al ritorno hanno confermato la sua ormai famosa abilità nelle gare secche a eliminazione diretta".

"Intanto, Inzaghi è riuscito a sedersi nello stesso tavolo di tecnici-leggenda di questo club. Fianco a fianco con i pochissimi allenatori che hanno giocato in nerazzurro delle semifinali di Champions. In caso di successo col Milan, la gioia sarebbe talmente grande da far dimenticare i saliscendi domestici. Per i dirigenti, però, la matassa è decisamente più ingarbugliata: la Serie A resta ancora il tribunale per definire il futuro del tecnico che, però, ce la sta mettendo tutta per rovesciare la sorte attraverso l’Europa. Il suo amico Steven, invece, si accomoda accanto agli altri presidenti più gloriosi, quelli capaci di arrivare così in alto in Champions: da ieri sta tra i due Moratti e Fraizzoli. Proprio di Zhang le ultime parole, tra presente e futuro prossimo".