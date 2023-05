GdS – Inter, sulla strada per Istanbul ora si fa largo una grande domanda

Lo riporta la Gazzetta dello Sport: "Sulla strada per Istanbul una grande domanda si fa largo: allo stadio Ataturk non sarà meglio partire con Lukaku-Martinez come coppia d’attacco? Ieri sera la Lu-La ha regalato spettacolo: un gol e un assist di Lautaro; una rete e un bellissimo pre-assist, diciamo così, per Lukaku. Sebbene la stima verso Edin Dzeko sia massima e immutata, un dubbio si insinua: come si potrà separare quei due? Come si potrà lasciare fuori dagli undici Lukaku, arrivato a quota 10 gol in campionato, nonostante l’assenza di mesi per il grave infortunio della prima parte di stagione?".