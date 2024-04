Inter e Juventus la prossima stagione concorreranno per cinque trofei. Dal 17 agosto, prima giornata di campionato, al 13 luglio, potrebbe portarle a giocare addirittura 69 volte, una ogni meno di cinque giorni. "Arrivando in fondo dappertutto potrebbero imbarcarsi, nel dettaglio, in 38 gare di campionato, 5 di Coppa Italia, 2 di Supercoppa, 17 di Champions e 7 di Mondiale. Le inglesi, che di coppe nazionali ne hanno due (potenzialmente, 12 match in tutto), possono toccare addirittura quota 75, ma l’eventualità dovrebbe riguardare soltanto il Manchester City perché il Chelsea , l’altra britannica ammessa al Mondiale, difficilmente riuscirà a qualificarsi per una coppa europea", sottolinea Repubblica .

"Tralasciando tutti i discorsi sulle conseguenze per il fisico e per lo spettacolo di questo sovraccarico di impegni agonistici, per Inter e Juve si tratta di cominciare a impostare una strategia non solamente atletica per affrontare l’anno che verrà. L'Inter la stagione passata ha sacrificato la Serie A, in questa l’Europa. La Juve, da parte sua, è un’incognita: è troppo tempo che fa maluccio sia su un fronte sia sull’altro né ha riscosso vantaggi sensibili dalle settimane libere che ha avuto, se non quello di aver potuto affrontare l’annata con una rosa più leggera, integrandola con i ragazzi dell’U23".