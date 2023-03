GdS – Inter, ieri Lautaro vero disastro: è tornato nel suo momento ‘no’. Sembra che…

"Il vero disastro, però, è stato argentino: Lautaro sognava di incrociare le spade con l’amico Di Maria, di risentire aria del Qatar, e invece, non solo non ha incrociato il campione del mondo bianconero, rimasto in panchina per tutta la partita, ma ha disputato una delle prestazioni più grigie della stagione. Il problema, semmai, è che non è la prima serata di questo colore nelle ultime settimane: dopo aver tirato a lungo la carretta e segnato nove gol in questo anno solare, il Toro pare aver spuntato le corna. Sembra che stia attraversando uno di quei periodi che ogni tanto gli capitano, quando dopo aver segnato gol a grappoli, improvvisamente la porta gli si restringe sotto al naso".