Inter, Lautaro con più fame che mai. Il retroscena: “Inzaghi temeva che…”

"Altro che Toro, è diventato un cannibale del gol". Apre così il Corriere dello Sport il suo focus su Lautaro Martinez , man of the match del derby e sempre più leader, ora anche con la fascia da capitano, dell'Inter. Il quotidiano si sofferma sulla straordinaria condizione mentale del Toro, svelando anche un piccolo retroscena: "L’effetto Qatar ha trasformato Lautaro, l’unico al mondo rigenerato (o moltiplicato) dal Mondiale. Simone Inzaghi e lo staff dell’Inter temevano il contrario .

Esisteva il rischio “pancia piena” o, ancora peggio, un possibile calo di motivazioni provocato dalla panchina a cui lo avevano costretto il ct Scaloni e il sorpasso di Julian Alvarez, eletto in corsa scudiero di Messi. Come avrebbe reagito dopo il titolo vinto senza essere protagonista? La risposta è arrivata dal campo. Sette gol da gennaio. Un altro mese in formato Mondiale, come non si fosse mai fermato. Può darsi che giocare poco gli abbia permesso di mantenere la condizione. Di sicuro è tornato con più fame e una voglia di riscatto incontenibile. Dentro c’è anche la serietà del professionista super. Inzaghi non ne può fare a meno".