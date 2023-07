Lautaro ha già detto no alle offerta arrivate dall'Arabia e anche l'Inter non vuole prendere in considerazione la cessione

Negli ultimi giorni Lautaro ha ricevuto due proposte importanti dall'Arabia. Si parla di circa 60 milioni a stagione per 4 anni per il centravanti dell'Inter, ma l'argentino non ha la minima intenzione di lasciare Milano e di prendere in considerazione queste ricche offerte.