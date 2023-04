Inter-Lazio, pronto il turnover: e Inzaghi sta pensando di piazzare una sorpresa

Complice il calendario fittissimo, nonostante l'importanza capitale della partita, contro la Lazio Simone Inzaghi potrebbe optare per un discreto turnover. Secondo quanto riferisce Tuttosport, infatti, l'allenatore dell'Inter starebbe pensando ad alcuni cambiamenti in tutti i reparti. Incluso il centrocampo, dove, come spesso capita contro i biancocelesti, Inzaghi potrebbe sorprendere, schierando Gagliardini in marcatura su Milinkovic-Savic:

"Per gestire le forze e affrontare senza possibili rimorsi futuri gli ostacoli. Ergo, rispetto all’undici di partenza sceso in campo contro la Juventus il tecnico piacentino apporterà alcuni correttivi. Probabile che Brozovic torni in cabina di regia e Lukaku guidi l’attacco nerazzurro. Occhio pure a D’Ambrosio in difesa (con Darmian eventualmente avanzato in fascia), all’ex Correa là davanti e a Gagliardini in mezzo al campo".