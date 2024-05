Liverpool e Inter in testa alla lista delle squadre interessate a Moleiro, con Betis e Villarreal in attesa di eventuali partenze, visto che il suo prezzo è troppo alto per le casse di entrambi i club se non si chiude prima una cessione importante. Inoltre, la probabile presenza di Moleiro nella Nazionale spagnola che parteciperà ai prossimi Giochi Olimpici potrebbe rappresentare per lui un'importante vetrina e far lievitare la sua quotazione. La competizione olimpica è solitamente un trampolino di lancio per molti giovani talenti che finiscono per attirare l'attenzione dei grandi club. Se la Spagna farà un buon lavoro e Moleiro si distinguerà, il Las Palmas si strofinerà le mani con la sua giovane stella.