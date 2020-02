Cds – Inter-Ludogorets, la moviola: “Uno l’errore del Var. E su Godin più di un dubbio”

Come di consueto dopo una partita, il Corriere dello Sport, nella sua edizione odierna, ha analizzato così gli episodi arbitrali di Inter-Ludogorets : “Non benissimo il tedesco Daniel Siebert, 7ª partita di Europa League (ne ha anche due in Champions League). Ma la gara è talmente facile e priva di tensione che l’unica svista) passa praticamente inosservata. Chiude con 14 falli (così, per rendere l’idea) e due ammoniti.