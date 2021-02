GdS – Inter, Lukaku ascoltato dalla Procura. Si va verso il patteggiamento?

L'aggiornamento sulla questione che continua a tenere banco a distanza di settimane con il belga e Ibrahimovic protagonisti

Archiviata la vittoria con doppietta contro la Lazio, Romelu Lukaku è tornato sui fatti di Inter-Milan di Coppa Italia. L'attaccante ha parlato alla Procura Federale del duro confronto con Ibrahimovic. "Accanto al belga c’era l’avvocato dell’Inter Angelo Cappellini e il sostituto procuratore Fabio Esposito. A Roma, collegati in videoconferenza, gli altri sostituti Giorgio Ricciardi e Luca Scarpa, oltre al procuratore federale Giuseppe Chinè. In mezz’ora circa, al netto della trascrizione del verbale, Romelu ha dovuto motivare quella reazione furente", spiega la Gazzetta dello Sport.

Tradotto: potrebbe bastare un’ammenda o una squalifica in Coppa Italia. In ogni caso, il 5 febbraio aveva detto la sua anche Ibra. Aveva ribadito alla Procura che le sue frasi erano prive di intento razzista e alludevano a un episodio del passato di Lukaku noto a tutti. Quello del 2017 quando Farhad Moshiri, proprietario dell’Everton, disse che Romelu aveva rifiutato il rinnovo per gli “strani riti vodoo della madre”. Parole che offesero il belga. E che continuano ad offenderlo, qualunque sia il risultato dell’inchiesta Figc".