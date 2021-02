Inter, Lukaku devastante: quarto in Europa per gol e assist, battuto Haaland

Il centravanti belga è ormai entrato stabilmente nell'elite europea, costantemente nella top ten dei migliori

Lukaku, attualmente, è il quinto in Europa per numero complessivo di gol e assist. Dietro, Romelu si è lasciato campioni del calibro di Haaland, Muller, Salah. Per Big Rom, stessi numeri di un fenomeno come Mbappé: 22 tra gol e assist.