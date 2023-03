Inter, Lukaku o Dzeko? Chi starà meglio avrà una chance col Porto. Attenzione anche…

Dzeko-Lukaku, la staffetta continua. Se con il Lecce Simone Inzaghi ha preferito il bosniaco dal 1', contro lo Spezia sarà invece Lukaku a fare coppia con Lautaro Martinez. Com sottolinea il Corriere dello Sport, la sfida con lo Spezia di questa sera avrà un peso probabilmente decisivo per capire chi affiancherà il Toro contro il Porto. "Chi farà meglio tra il belga e il bosniaco avrà le migliori chances di essere titolare anche in Champions. Big Rom partirà dall’inizio già al Picco. L’ex Roma dovrebbe entrare in corsa".