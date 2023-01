CdS – Inter, Supercoppa si avvicina: “Lukaku ha questo obiettivo. E Brozovic…”

Le sensazioni su Marcelo Brozovic e Romelu Lukaku in vista della Supercoppa Italiana in programma mercoledì alle 20. Simone Inzaghi attende ora notizie incoraggianti dall’infermeria della sua Inter , impegnata per preparare il match. Ecco quanto evidenziato oggi dal Corriere dello Sport sulle condizioni dei due giocatori nerazzurri in bilico per l’appuntamento.

L'obiettivo di Lukaku

Sono comunque saliti tutti sull’aereo in direzione Riyad, decollato ieri dopo l’allenamento del mattino. Il presidente Zhang ha viaggiato assieme alla squadra: gruppo al completo, escluso il giovane Fontanarosa - ieri impegnato contro il Milan nel campionato Primavera, in una vittoria di misura nell'antipasto del derby di Supercoppa - mentre Handanovic è l'unico vero indisponibile dell'Inter per mercoledì. In una partita che Lukaku non vuole assolutamente perdersi: è stato anche per completare un lavoro specifico ad Appiano Gentile che il belga non era presente nemmeno in panchina a Inter-Verona sabato. Il suo recupero procede bene, al netto di una settimana completa senza partite. L'obiettivo è avere spazio dopo che, lo scorso settembre, gli era stata fatale proprio la settimana del derby per il primo infortunio della stagione”, si legge.