In vista della trasferta contro la Roma, Antonio Conte può sorridere. Secondo quanto riporta Sky Sport, Romelu Lukaku si è allenato col gruppo per tutta la seduta di allenamento. Anche Barella è recuperato e ci sarà contro i giallorossi. Il tecnico nerazzurro recupera così due pedine fondamentali per la squadra in vista del rush finale.

(Sky Sport)