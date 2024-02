La collezione Ninja Turtles Special Edition evolve ancora una volta la collaborazione tra Inter e Paramount+ ed unisce le passioni degli amanti di calcio, cinema e cartoon, intrecciando in modo sempre più profondo i mondi dello sport e dell’intrattenimento ed esaltandone la commistione.

La maglia home dedicata alle Tartarughe Ninja verrà indossata dai giocatori nerazzurri per Inter-Genoa e per l’occasione a San Siro saranno presenti quattro ospiti d’eccezione: i personaggi di Donatello, Leonardo, Raffaello e Michelangelon animeranno infatti il prepartita da bordocampo, nelle sale hospitality e accoglieranno i giocatori all’ingresso in campo per il riscaldamento. Per questa iniziativa verranno inoltre pubblicati dei contenuti esclusivi sui canali ufficiali del Club.

I tifosi e gli appassionati potranno acquistare le maglie Home, Away e Third in versione Ninja Turtles Special Edition a partire da oggi negli Inter Store di Galleria Passarella, Castello e San Siro, nei Nike Store di Corso Vittorio Emanuele e Milano Loreto e online su store.inter.it.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Inter senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con FC Inter 1908 per scoprire tutte le news di giornata sui nerazzurri in campionato e in Europa.