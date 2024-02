"Piuttosto, la curiosità sarà scoprire se la banda Inzaghi punterà ad arrivare alla straordinaria quota 100 a fine torneo. Oppure se si dedicherà alla Champions (il 13 marzo il ritorno con l'Atletico), visto che si sono create le condizioni ideali per tentare un’altra cavalcata europea. Intanto, il bottino attuale è superiore di un punto rispetto a quello accumulato un anno fa dal Napoli, dopo 26 giornate (69 punti contro 68), ma soprattutto è lo stesso della Juventus 2013/14, quella del record di 102 punti".

