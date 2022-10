Inter, Marotta studia il colpo a zero per giugno: “Ma può arrivare già a gennaio se…”

Il mercato di gennaio è ancora distante ma iniziano a muoversi i primi passi per avvicinarsi al meglio e preparati alla finestra invernale

L'Inter cerca un esterno sinistro e, secondo Tuttosport, il profilo sarebbe già stato individuato: "Inter che nel frattempo lavora per bloccare l'esterno mancino algerino Bensebainidel Borussia Mönchengladbach in scadenza nel 2023. Affare per l'estate, ma se Gosens dovesse essere venduto a inizio anno, si proverà ad anticipare l'operazione già a gennaio", spiega il quotidiano.