Josep Martinez, nuovo portiere dell'Inter, ha ripercorso così il suo inizio di carriera in un episodio di "Welcome Home": "Ho iniziato a giocare a calcio a cinque anni, ho fatto tanti sport: mi piace giocare a tennis e padel, da piccolo facevo anche surf. Seguo anche la Formula Uno, la Moto GP: guardo sempre quando ci sono spagnoli, tifo per loro. Se non avessi fatto il calciatore mi sarebbe piaciuto fare il fisioterapista nello sport. La passione per il calcio me l'ha trasmessa mio papà: il primo campo in cui ho giocato è quello della mia città, me lo ricorderò per tutta la mia vita.