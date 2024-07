Sommer-Martinez, cosa fare al fantacalcio: gestione e consigli per la porta verso l’asta

“In partenza, il titolare rimane Sommer. Lo svizzero lo ha anche detto dall’Europeo. Però non si può assolutamente sottovalutare la situazione perché magari potrebbe anche evolversi come Handanovic-Onana di due anni fa. E poi ci sono tantissime partite, tra tutte le competizioni. Martinez non è solo un secondo portiere, non è Audero. È anche un investimento importante per l’Inter in termini economici. L’idea è che lo spagnolo possa diventare il titolare fisso dalla stagione 2025-26.