Inter, domani maxi vertice in sede: tra mercato, nuovo presidente e rinnovo di Inzaghi

Tocca anche a Inzaghi

Nel summit si parlerà anche dell’assemblea dei soci che andrà in scena entro i prossimi 15 giorni e che servirà per eleggere il nuovo CdA dell’Inter. Il numero di consiglieri dovrebbe essere intorno alle sette/otto unità e i tre manager di Oaktree, Marotta e Antonello dovrebbero farne ancora parte. In quell’occasione sarà annunciato anche il nuovo presidente che sarà un tecnico espressione del fondo statunitense, sempre che Oaktree non opti per una scelta ‘interista’, candidando una bandiera del club, come per esempio Zanetti. A seguire, magari già mercoledì, sarà il turno di Inzaghi.