GdS – Inter su Maxime Lopez: idea scambio di prestiti col Sassuolo. E Ndombele…

"Nonostante l'idea principale fosse quella di inserire un elemento con chili e centimetri, è lievitata con il passare delle ore l'ipotesi Maxime Lopez, in uscita dal Sassuolo", spiega La Gazzetta dello Sport che poi aggiunge: "Il club di viale della Liberazione, però, non vuole spendere per il prestito e nei discorsi con l'a.d. neroverde Carnevali e il d.s. Rossi è saltata fuori l'ipotesi di uno scambio tra Maxime Lopez e Asllani. Si è parlato anche di Sensi, ma è l'albanese il giocatore che, dei due, più stuzzica il Sassuolo", aprendo di fatto alla possibilità di uno scambio di prestiti.