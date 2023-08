Lukaku, primo allenamento a Roma: Mourinho lo convoca contro il Milan

Primo allenamento oggi con la Roma per Romelu Lukaku . Dopo lo sbarco sull'aereo privato da Friedkin, proprietario giallorosso, per il belga è iniziata l'avventura giallorossa. Accolto alla grande dai tifosi romanisti e pure da Mourinho, decisivo per il suo sbarco nella capitale.

Pare che il tecnico portoghese sia pronto, dopo la prima seduta di oggi, a convocarlo già per la partita contro il Milan, anche se non partirà dal primo minuto, come riferito a Skysport. Sarà una partita che ricorderà al belga da vicinissimo i derby con l'Inter. Un capitolo chiuso per lui che si appresta ad essere una pedina essenziale per l'allenatore giallorosso.