Inter, Mentana: “Non ricordo annate così dal 2010. E adesso vorrei risentire chi…”

"E adesso, dopo tanti veleni e cattiverie che abbiamo ascoltato, amerei risentire la voce di chi voleva liquidare Inzaghi, Barella, Brozovic e la squadra intera. Squadra che con tutte le sue vicissitudini è comunque in semifinale di Coppa Italia, ha vinto l'andata in trasferta nei quarti di Champions e compete con oneste probabilità per un posto tra le prime quattro on campionato, dopo aver vinto la super coppa italiana. Non ricordo annate simili dal 2010".