Inter, non solo Zielinski e Taremi: ecco i cinque colpi in lista per il 24/25

Cinque colpi in vista della prossima stagione sulla lista dei dirigenti dell'Inter. Dopo aver chiuso per Piotr Zielinski e Mehdi Taremi a 0, il club è al lavoro per altre tre operazioni secondo quanto evidenziato oggi da Tuttosport.

"L’Inter, dopo aver messo le mani su Zielinski e Taremi, ha nel mirino tre giocatori dai costi elevati come Bento (portiere dell’Athletico Paranaense), Buongiorno (difensore del Torino) e Gudmundsson (jolly offensivo del Genoa); calciatori che potrebbero costare, in totale, circa 100 milioni. L’Inter, soprattutto per quanto riguarda i due “italiani”, oltre a proporre delle formule alla Barella o Frattesi (prestito oneroso con obbligo di riscatto e vari bonus), proverà a inserire contropartite tecniche per abbassare la doppia valutazione di 40 milioni. È chiaro, quindi, che i dirigenti nerazzurri dovranno trovare dalle risorse a disposizione, almeno 60-70 milioni per evitare di dover dire sì a eventuali offerte per i propri big, ricordando però che di fronte a 80 o più milioni per elementi come Bastoni, Barella o Thuram, sarebbe davvero complicato dire di no", si legge.