Prima Vidal, poi toccherà a Marcos Alonso. L’ultima pedina per l’Inter sarà un attaccante

Il primo obiettivo di mercato è, come ormai noto, Arturo Vidal. Ma l’Inter lavora anche su altri obiettivi: tra questi l’esterno mancino che il tecnico Conte ha richiesto per il girone di ritorno.

“L’obiettivo principale resta Marcos Alonso: anche ieri l’esterno sinistro era in tribuna nel derby di Londra del suo Chelsea con l’Arsenal. In ordine di priorità, l’attaccante è l’ultima pedina, legata all’uscita di Politano sul quale si sta muovendo anche la Roma. E in quest’ottica il nome di Giroud non va perso di vista. Occhio, però. Perché sul francese avrebbe mosso qualche passo anche la Juventus”, rivela La Gazzetta dello Sport.