Sky – Inter, mercato concordato con Inzaghi. Pavard e le altre piste…

In difesa Pavard è un obiettivo concreto. Già formulata un’offerta da 25 milioni al Bayern Monaco, che chiede 35. Ci sono due fattori da considerare: il giocatore è in scadenza di contratto nel 2024 e che gli piace giocare centrale e la soluzione che gli offre l’Inter (braccetto di destra) è l’ibrido perfetto.

L’Inter non dimentica gli altri obiettivi. C’è sempre Tanganga del Tottenham, Chalobah del Chelsea anche se si è infortunato. Dobbiamo depennare Tomiyasu che l’Arsenal non vende per un infortunio. Ci sono anche delle piste italiane, come Toloi, che potrebbero prendere quota. In questo momento l’Inter è concentrata su Pavard".