TS – Inter, il mercato non finisce qui: dopo Frattesi tentativo per Samardzic?

Simone Inzaghi ha un nuovo centrocampista: Davide Frattesi. Inter e Sassuolo hanno trovato un accordo per il classe '99, che nei prossimi giorni sarà a Milano per sostenere le visite mediche di rito e per apporre la sua firma sul contratto che lo legherà ai nerazzurri per le prossime 5 stagioni.

Ma il mercato in entrata dell'Inter per quanto riguarda il centrocampo potrebbe non essere ancora terminato: "L'Inter però potrebbe non fermarsi qui. I nerazzurri, nel momento in cui il Milan aveva provato a inserirsi per Frattesi, si erano mossi con l'Udinese per Samardzic, 21enne mezzala mancina di grande qualità. Ieri il Milan ha fatto capire di chiamarsi fuori dalla corsa al serbo, valutato dai friulani fra i 15 e 20 milioni. Sarà lui il sesto centrocampista di Inzaghi?".