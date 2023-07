Inter, contatti avviati per Samardzic. L’Udinese fa il prezzo, ma accetta contropartite

Non solo Frattesi nel mirino dell'Inter per il centrocampo di Inzaghi, piace anche il giocatore dell'Udinese che costa 30 milioni

L’Inter è in vantaggio sulla corsa a Davide Frattesi, ma non è l’unico profilo che la società sta monitorando. Nella giornata di ieri sono stati avviati i primi contatti tra il club nerazzurro e i friulani per Samardzic.