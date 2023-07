Frattesi, la voglia di Inter ha fatto la differenza. E agli amici ha confidato…

Dopo aver ufficializzato l'ingaggio a parametro zero di Marcus Thuram e in attesa di chiudere l'operazione Bisseck, l'Inter ha piazzato un altro colpo di mercato: i nerazzurri hanno trovato l'accordo con il Sassuolo per il trasferimento a Milano di Davide Frattesi . Il centrocampista classe '99 approda alla corte di Simone Inzaghi in prestito con obbligo di riscatto, con Samuele Mulattieri che compie il tragitto inverso a titolo definitivo.

Una trattativa impostata da tempo, e che negli ultimi giorni ha subito un'improvvisa accelerazione, come racconta il Corriere dello Sport: "Il "pronti via" al Grand Hotel di Rimini, venerdì scorso, nella kermesse inaugurale del calciomercato organizzata dalla Master Group, aveva lasciato intendere che questa potesse essere la settimana chiave per capire di più sul futuro di Davide Frattesi. E così è stato: Inter e Sassuolo hanno definito l'accordo per il trasferimento del centrocampista romano a Milano sulla base di 25 milioni di euro, in prestito con obbligo di riscatto (scatterà al primo punto conquistato da febbraio; percentuale sulla rivendita agli emiliani), più il cartellino di Samuele Mulattieri, valutato 6 milioni, che passerà subito in neroverde a titolo definitivo (con percentuale sulla rivendita a favore dei nerazzurri). Dunque, la valutazione complessiva di Frattesi è di 31 milioni. All'ex Roma, classe '99, è stato invece garantito un contratto fino al 2028 da circa 2,6-2,7 milioni di euro a stagione: entro venerdì le visite mediche".