Nuova, ennesima prova di forza dell'Inter, che vince 2-4 all'Olimpico contro la Roma dopo essersi ritrovata in svantaggio all'intervallo. La Gazzetta dello Sport elogia la prova dei nerazzurri: "Cosa succederà quando Lautaro smetterà di segnare? Questo: che l'Inter ne segna 4 lo stesso a una Roma in salute, di cui uno e mezzo (autogol imposto ad Angeliño) con il suo socio offensivo (Thuram) e due con difensori (Acerbi, Bastoni). Al quarto sigillo hanno partecipato tre panchinari (Carlos Augusto, Sanchez e Arnautovic). Questo è il più sconfortante messaggio partito dall'Olimpico per la Juve (ora a -7) e per gli inseguitori vari: c'è troppa Inter per sperare che si fermi tutta insieme.

Sotto di un gol all'intervallo (2-1), con un Lautaro minore e molte stelle appannate, in 11' di ripresa ha ribaltato la frittata, lasciando una sensazione disarmante: può anche distrarsi, soffrire, ma se decide di fare l'Inter per 10', può vincere qualsiasi partita. La vera forza dell'Inter è la consapevolezza della propria forza. Nessun ammonito: sia in svantaggio che in vantaggio, nella passionale cornice dell'Olimpico, i ragazzi di Inzaghi hanno fatto tutto con serenità, certi di arrivare in fondo. Scollinata la trasferta più ruvida, evitato il rischio di un down motivazionale, dopo lo scontro elettrico con la Juve. Ancora grande protagonista Thuram, che ha raggiunto i 9 gol di Lukaku, ieri inguardabile. Un aggancio simbolico. In realtà, nell'immaginario nerazzurro, il francese sta molto più in alto, oltre ogni nostalgia".