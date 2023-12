GdS – Inter, la metamorfosi di Inzaghi: all-in scudetto. Così si spiega il turnover

All-in scudetto. Simone Inzaghi vuole il titolo all’Inter, la seconda stella è l’obiettivo principale della stagione. E anche così si spiegano alcune scelte di formazione dell’allenatore, sottolinea oggi La Gazzetta dello Sport: “Mister Coppa ora diventa l’uomo del campionato. La metamorfosi è in corso, la speranza dell’Inter è che si completi in tarda primavera. Eccolo, Simone Inzaghi. L’allenatore che ha sgomitato per entrare tra i grandi a suon di martedì e mercoledì. Ma quant’è bella la domenica. Quanto sono belli i fine settimana. Grandi davvero si diventa passo dopo passo, any given sunday, ogni maledetta domenica. Guardando l’obiettivo più lontano, più faticoso, ma pure più ambizioso: lo scudetto.

Prendiamo la metafora col ciclismo: è come chiedere a uno specialista di una grande classica di provare poi a vincere il Giro o il Tour. Ecco: Inzaghi vuole scalare questa montagna. Vuole entrare nella ristretta cerchia degli allenatori (14, perché uno dei 19 titoli fu vinto in coppia da Francesco Mauro e Nino Resegotti) che all’Inter hanno regalato uno scudetto. In fondo è quel che gli manca, dopo Coppe Italia e Supercoppe in serie. E oggi fa tutta la differenza del mondo, per il tecnico e per l’Inter, perché inevitabilmente cambia anche il giudizio sul resto. Si pensi ad Antonio Conte: in fondo alla cavalcata del 2020-21, c’è chi ricorda il 4° posto nel girone Champions? O l’eliminazione dalla Coppa Italia dalla Juve? Lo scudetto è oltre tutto. Inzaghi lo sa. E ora vuole sfruttare la rabbia per l’eliminazione dalla Coppa Italia in chiave campionato.