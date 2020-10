Ordine azzarda: “Lukaku come Pancev. D’Ambrosio? Stroncato. L’Inter ha un vero rimpianto”

Sulle pagine de Il Giornale, Franco Ordine analizza le pecche mostrate dall’Inter nel derby contro il Milan, criticato soprattutto alcuni errori sotto porta commessi nel secondo tempo da Romelu Lukaku, paragonato addirittura a Darko Pancev, non proprio un giocatore in grado di lasciare un segno nella storia nerazzurra:

“L’Inter ha pagato a carissimo prezzo la fragilità del suo trio difensivo e la mira di Lukaku, travolgente da metà campo in avanti, ma sotto

porta impreciso come Pancev (…). È stato premiato il coraggio di Pioli che ha puntato dritto sull’anello debole di Conte, D’Ambrosio: da quella parte dove ha lanciato Leao che in un paio di strappi ha stroncato il difensore e apparecchiato l’assist per il 2 a 0 (…). Le occasioni per rimediare sono arrivate: le hanno sprecate. Ed è questo l’autentico rimpianto di Conte e degli interisti“.

