Inzaghi tunover sacro, ma senza la ThuLa è notte fonda. Serviva l’Inter migliore

L'Inter non ha giocato sui livelli delle ultime settimane e non è riuscita a pungere contro la Real Sociedad. Arriva così il secondo posto che lascia un po' di amaro in bocca visto che agli ottavi i nerazzurri pescheranno una delle big della Champions. Il sorteggio lunedì 18 dicembre.

"Lunedì conoscerà il suo destino invernale, ma l’Inter può mangiarsi le mani già adesso ripensando alle occasioni buttate, tra il folle pari di Lisbona e quello senza nerbo di ieri sera. Febbraio è lontano, i nerazzurri avranno tempo per interrogarsi su questo turnover europeo tanto spinto in una delle gare più importanti della stagione. Contro la Real Sociedad c’era in ballo una fetta piuttosto grande di Champions, coppa di cui l’Inter è ancora vicecampione. Bisognava evitare a ogni costo ciò che è poi accaduto, ovvero un incrocio (altamente probabile) contro uno dei mostri a tre teste che aspettano i nerazzurri agli ottavi. Tradotto: servivano i migliori, magari gestendo le forze prima (con l’Udinese) e dopo (con la Lazio) piuttosto che in mezzo. E invece Simone Inzaghi è andato dritto per dritto con la propria scelta stagionale di alternanza scientifica e profondissima", scrive Gazzetta.