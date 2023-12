Alguacil: “Lottato contro una grande Inter: Inzaghi top, San Siro pazzesco”

Imanol Alguacil , tecnico della Real Sociedad, ha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio per 0-0 contro l'Inter . Le sue parole: "Non abbiamo vinto ma abbiamo conquistato una notte storica. Sono orgoglioso di essere l'allenatore di questi ragazzi, abbiamo lottato contro una grande Inter, un grandissimo allenatore e uno stadio pazzesco. Bisogna avere grandi giocatori e che hanno le idee chiare e poi impostarle per giocare in uno stadio così speciale: un allenatore non è niente senza i giocatori, quando danno il 100% si vede. Io posso solo ringraziarli, questo gruppo sta facendo qualcosa di incredibile e ce ne renderemo conto tra qualche anno. Sono orgoglioso di appartenere a questa società, continueremo con questo entusiasmo.

E' un orgoglio assurdo, non riesco a dire altro: lottare come stasera in uno stadio meraviglioso è una cosa incredibili. Sono i finalisti di Champions, non ci rendiamo conto del valore della partita, tra un po' di tempo ce ne renderemo conto. Questo entrerà nella storia: volevamo vincere stasera e abbiamo fatto di tutto, ma sono molto felice e orgoglioso. Zubeldia? Non ho preso in giro nessuno, è stato in dubbio fino al riscaldamento: i giocatori hanno un modo di recuperare molto serio, fino a stamattina non era ancora chiaro se potesse giocare, anche se io sapevo avremmo dovuto provarci. Ha fatto uno sforzo titanico per aiutare i compagni.