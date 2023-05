CorSera – Inter e Milan, verso il derby è cambiato tutto: è l’ora della verità

Il Corriere della Sera in vista del doppio euro-derby ha analizzato così il momento dell'Inter di Inzaghi e del Milan di Pioli

Si avvicina il derby di Milano. L’euro-derby anzi, questa volta in palio c’è la finale di Champions League di Istanbul. Il Corriere della Sera in vista del doppio match europeo ha analizzato così il momento delle due squadre.

“Le due facce di Milano. Quella sorridente e sicura di sé dell’Inter, alla sua terza vittoria consecutiva in campionato, ora quarta da sola in classifica. E quella delusa e spaventata del Milan, che invece non ride affatto e che le sue certezze le ha smarrite, insieme a gioco e risultati. Il derby di Champions s’avvicina, fra cinque giorni l’andata, ma nerazzurri e rossoneri ci arrivano con animi diametralmente opposti.

Chi arriva meglio al momento clou della stagione è senza dubbio l’Inter. E non solo per i risultati, ma per la condizione mentale e atletica. I sei gol rifilati al Verona sono un avvertimento ai cugini. Tutti in forma, al momento giusto. Inzaghi ha trovato la chiave per alternare elementi e forze. Al Bentegodi ha cambiato sei giocatori rispetto alla partita con la Lazio, si è permesso il lusso di lasciare in panchina Barella e Lukaku. Un turnover che funziona e che sta pagando”.

[…] Per il Milan “ora non resta che provare a rialzarsi, per aggiustare una stagione che in un mese può essere trionfale o deludente. Lo stesso vale per l’Inter. Soldi, gloria, futuro: è l’ora della verità, adesso chi sbaglia è fuori”, si legge.

