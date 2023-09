Inter-Milan, Labate ironizza: “Il 4 di Frattesi? Ecco cosa voleva dire davvero”

"Per i primi 4 minuti abbiamo avuto palla solo noi": questa l'analisi di Stefano Pioli nel post match di Inter-Milan in merito all'approccio dei suoi, sostenendo che non sia stato così negativo visto il possesso palla ad inizio gara. E proprio su questo ha voluto ironizzare Tommaso Labate, giornalista e tifoso dell'Inter, postando la foto che sta spopolando sul web di Davide Frattesi che indica il momentaneo 4-1 a Krunic: "Pessimi i primi 4 minuti dell’Inter. Questo voleva dire Frattesi", scrive Labate.