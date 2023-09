Inzaghi è nella storia dell’Inter: record nei derby. E c’è un dolce paragone con Mourinho

Paragone con Mourinho

Per Inzaghi un dolce paragone rimanda a quattordici anni fa, quando l’Inter con José Mourinho in panchina era stata l’ultima formazione a segnare almeno quattro reti contro il Milan in un derby giocato in un girone d'andata. Se a Roma con la Lazio il piacentino aveva chiuso in perdita il conteggio dei derby (4 vinte e 5 perse), a Milano in 10 partite contro i rossoneri il bottino fin qui parla di 6 successi e 2 sconfitte. In chiusura l’unica eccezione sui singoli riguarda Marcus Thuram, autore di un gran gol sul momentaneo 2-0”, si legge.