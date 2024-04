Inizia oggi la missione derby in casa Inter, con la ripresa degli allenamenti fissata per il pomeriggio. Con una vittoria, i nerazzurri di Simone Inzaghi festeggerebbero il ventesimo scudetto della storia del club. Come sottolinea il Corriere dello Sport, l'allenatore "fresco di Premio Bearzot ritirato a Roma, ha più di un motivo per sorridere. O quantomeno per approcciarsi con fiducia a una gara che potrebbe diventare memorabile per i tifosi e non solo. Certo, la vittoria sfumata nel finale del match contro il Cagliari ha alzato l’asticella della difficoltà, obbligando i nerazzurri al successo contro il Diavolo per poter fare festa, ma l’Inter parte in ogni caso da un’invidiabile pole position con l’intento di voler chiudere il discorso in una notte speciale.