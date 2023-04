Sky – Inter, stagione da montagne russe. Inzaghi col Benfica da tutto a niente

Gara decisiva per la Champions e probabilmente per il futuro dell'allenatore nerazzurro: prima della gara con i portoghesi buon umore ed elettricità

Lo stato della squadra a poche ore da Matteo Barzaghi, inviato alla Pinetina di Skysport, ha sottolineato: «Stagione anomala per i colori nerazzurri, con le montagne russe, la sconfitta col Monza e ora bisogna voltare pagina, sembra che tutto il gruppo abbia già resettato. E sembra incredibile ma questa squadra, quando va nelle Coppe, sfodera la miglior faccia di sé stessa e ci mette determinazione. Buon umore ed elettricità con Onana e Brozovic che si sono scambiati qualche scaramuccia con un contrasto nel torello. Buon segno? Chissà. Inzaghi potrebbe passare dall'essere tanto criticato ad essere invece un allenatore da storia. L'ultimo italiano ad aver portato l'Inter in semifinale di CL è stato Bersellini nel 1981. Potrebbe passare dal tutto al niente».

«Inzaghi pensa di riproporre la formazione che ha vinto a Lisbona con Darmian, Acerbi e Bastoni dietro; Dumfries e Dimarco sulle fasce, in mezzo Barella, Brozovic e Mikitharyan e davanti Lautaro è sicuro del posto. Dzeko dovrebbe giocare da titolare seguendo finora la logica usata dal mister col turn over in attacco. In conferenza ha spiegato di non voler gestire il passaggio», ha aggiunto il giornalista.