Inter-Monza, Lukaku dal 1′. Correa in vantaggio su Lautaro. Gagliardini o Asllani…

Rispetto alla gara di Champions contro il Benfica, Simone Inzaghi pensa a qualche cambio in vista della gara con il Monza. Il tecnico è intenzionato a lanciare Romelu Lukaku dal 1'. Per giocare al suo fianco, come sottolinea il Corriere dello Sport, Correa parte favorito su Lautaro.

"Mentre, in difesa, D’Ambrosio e De Vrij vanno verso una maglia da titolare, in sostituzione di Darmian e Acerbi, entrambi con il fiato corto. Probabile anche un avvicendamento, sulla corsia mancina, tra Di Marco e Gosens. Resta la mediana, che potrebbe essere confermata in blocco, anche se l’inserimento di uno tra Gagliardini o Asllani non è da scartare. Per Calhanoglu, invece, ci sarà spazio nella ripresa".