Inter-Monza, la rabbia di Dzeko: l’attaccante non ha preso bene una decisione

Retroscena su Inter-Monza raccontato dal bordocampista di Dazn. Secondo quanto riferito dall'emittente, infatti, Edin Dzeko sarebbe andato via particolarmente arrabbiato per la gestione del suo minutaggio da parte di Simone Inzaghi. Dzeko, infatti, si aspettava di entrare prima ma al suo posto stava per entrare Bellanova, subito prima del gol del Monza.